Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам рассекречиванием их имен

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала действия силовиков на сегодняшнем «женском марше» в Минске. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале «Пул Первой».

«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают», — начала Тихановская.

Политик потребовала, чтобы правоохранители освободили всех задержанных на протесте, иначе они будут деанонимизированы.

«Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — заявила Тихановская.

По ее словам, людей задерживали в Минске силовики без опознавательных знаков

В субботу, 19 сентября, в Минске прошла несанкционированная «женская акция» протеста. Организаторы шествия попросили людей надеть яркую одежду и принести с собой плакаты. Сам марш начался у Комаровского рынка в Минске и в настоящее время уже завершился. По последним данным правозащитного проекта «Весна», в субботу, 19 сентября, в Минске во время акции протеста задержали около 320 человек.

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