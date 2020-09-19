Мурашко попросил россиян поберечь здоровье до массовой вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил граждан России соблюдать меры профилактики, чтобы с «минимальными потерями» дожить до массовой вакцинации от коронавируса, цитирует его РИА «Новости».

Мурашко констатировал, что инфекция обременяет и утяжеляет жизнь всех людей. Однако важно соблюдать определенные меры предосторожности: беречь свое здоровье, близких, особенно людей старшего поколения.

«Нам очень важно создать определенный временной промежуток, чтобы когда мы начнем полномасштабную вакцинацию, когда мы все получим защиту, до этого времени понести минимальные потери для здоровья каждого из нас», — сказал Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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