Названо самое популярное направление отдыха у россиян в зимний сезон
Катерина Медведева
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Названо самое популярное у россиян направление для отдыха в зимний сезон, сообщает АТОР.
По словам экспертов, это — ОАЭ. Активный интерес к турам в эту страну наблюдается уже в начале осени и стабильный спрос прогнозируется в ближайшие месяцы.
На данный момент большинство бронирований приходятся на ближайшие даты, однако уже есть те, кто оплачивает поездки на ноябрь и декабрь.
Отмечается, что большую долю путешественников, летящих сейчас в Эмираты, составляют те, кто не смог воспользоваться путевками весной из-за пандемии коронавируса.
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