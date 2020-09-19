Названо самое популярное направление отдыха у россиян в зимний сезон

Названо самое популярное у россиян направление для отдыха в зимний сезон, сообщает АТОР.

По словам экспертов, это — ОАЭ. Активный интерес к турам в эту страну наблюдается уже в начале осени и стабильный спрос прогнозируется в ближайшие месяцы.

На данный момент большинство бронирований приходятся на ближайшие даты, однако уже есть те, кто оплачивает поездки на ноябрь и декабрь.

Отмечается, что большую долю путешественников, летящих сейчас в Эмираты, составляют те, кто не смог воспользоваться путевками весной из-за пандемии коронавируса.

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