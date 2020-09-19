На личных вещах Навального не было яда

Специалисты из немецкой лаборатории нашли вещество, которым мог быть отравлен Алексей Навальный, однако на личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

«Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли», — сказала она.

По ее словам, результаты исследования лаборатории об обнаружении химического вещества на бутылке были опубликованы только после согласования с Навальным.

Отмечается, что следы «яда» были обнаружены на горлышке бутылки, из которой пил блогер.

Кроме того, прибывшие на борт медики предположили, что у Навального «токсикологическое отравление».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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