Около 4 тыс. заразившихся COVID-19 находятся в стационарах Москвы

Порядка 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом, по его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Собянин обратил внимание на то, что сейчас в европейских странах снова растет число заболевших. «В Москве этого нет, небольшие даже поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых», — добавил мэр.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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