Суд отказался отпускать Фургала из СИЗО
Катерина Медведева
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Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Суд постановил: решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», — объявил решение судья.
Так, бывший губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.
Ранее адвокаты Фургала подавали апелляционные жалобы с просьбой освободить их подзащитного.
Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, после чего арест был продлен.
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