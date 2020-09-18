Суд отказался отпускать Фургала из СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», — объявил решение судья.

Так, бывший губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.

Ранее адвокаты Фургала подавали апелляционные жалобы с просьбой освободить их подзащитного.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, после чего арест был продлен.

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