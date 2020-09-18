Главный санитарный врач США призвал носить маски и после окончания пандемии

Главный санитарный врач США Джером Адамс заявил о необходимости ношения масок и измерение температуры на входе в здания и после окончания пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«Нам необходимо готовиться к новой норме. То, что мы десятилетиями говорили людям делать для защиты от гриппа, теперь они делают из-за коронавируса», — заявил Адамс.

По его словам, американским властям следует задуматься о введении обязательного измерения температуры при входе в здания во время сезонов гриппа.

Он добавил, что людей стоит призывать оставаться дома при малейших симптомах недомогания.

Также чиновник сообщил, что американские врачи провели с начала пандемии более 100 млн тестов на коронавирус у жителей США.

Американская вакцина от коронавируса, как считает Адамс, должна появиться до конца 2020 года.

По последним данным, в Соединенных Штатах коронавирус диагностирован более чем у 6,6 млн человек.

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