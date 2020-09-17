Москалькова просит министра юстиции Франции экстрадировать Винника в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти с просьбой рассмотреть возможность экстрадировать на родину российского гражданина Александра Винника, обвиняемого французской стороной в вымогательстве и отмывании денег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что на территории РФ в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Омбудсмен попросила в связи с этим фактом, гуманитарными аспектами вопроса, а также дружественными отношениями между Россией и Францией, выдать Винника.

Москалькова также добавила, что решение об экстрадиции российского гражданина на родину будет по достоинству оценено не только самим россиянином, но и всем российским обществом.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

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