В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в российских школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал эпидемиологическую обстановку в российских школах, передает ТАСС.

«Спокойная», — отметил министр на соответствующий вопрос.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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