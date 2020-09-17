Создатель «Новичка» оценил заявление о яде на бутылке, из которой пил Навальный

Нанесение «Новичка» на бутылку в томской гостинице, где жил Алексей Навальный, привело бы к смерти не только оппозиционера, но и всех, кто ее трогал, считает один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк. Его слова передает РИА «Новости».

«Это ситуация, когда коснуться этой бутылки никому нельзя — помрешь», — сказал Ринк.

Ранее на странице Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок», которым якобы отравили оппозиционера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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