Минздрав Белоруссии получил документы для исследования вакцины РФ от COVID-19

Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что изучать вакцины будут специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что во вторник, 15 сентября, в республике стартовали клинические испытания российской вакцины от COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин заявил, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19

В Белоруссии заявили о начале вакцинации от COVID-19 «буквально через месяц»

В Белоруссии начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса