Минздрав Белоруссии получил документы для исследования вакцины РФ от COVID-19

Министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что изучать вакцины будут специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что во вторник, 15 сентября, в республике стартовали клинические испытания российской вакцины от COVID-19.

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