Власти Подмосковья рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса

Жители Подмосковья смогут начать делать бесплатные прививки от коронавируса в декабря или с Нового года, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом пишет ТАСС.

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать... Я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать», — сказал Воробьев.

В мире зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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