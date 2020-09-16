Пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил надежду, что 2021-й год будет благополучнее 2020-го, в том числе с точки зрения эпидемиологии, пишет РИА «Новости».

«Вы знаете, вообще хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным», — сказал Песков.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».