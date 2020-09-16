Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде. Предполагалось, что они — чеченцы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, проверка подтвердила, что эти люди не являются чеченцами по национальности.

Он отметил, что нарушитель не может являться представителем какой-либо национальности, поскольку действует не в интересах народа.

«Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности», — подчеркнул Кадыров.

При этом он назвал инцидент, запечатленный на видео, «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности». Он выразил мнение, что эти люди должны быть наказаны по закону.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько уроженцев Чечни со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде.

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