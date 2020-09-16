В Москве от коронавируса вылечились еще 1223 человека

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса вылечились еще 1223 человека. Об этом пишет московский оперативный штаб по заболеванию в своем Telegram-канале.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1223 пациента», — заявила Ракова.

Вице-мэр отметила, что всего от коронавируса вылечились 232 706 жителей Москвы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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