Трамп заявил, что до получения вакцины от COVID-19 остались «недели»
Президент США Дональд Трамп заявил, что осталось несколько недель до получения вакцины от коронавируса в стране. Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам американского лидера, речь идет о трех-четырех неделях.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.
По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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