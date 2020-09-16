Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии
Антон Демидов
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В Новой Зеландии столкнулись школьный автобус и поезд, в результате чего пострадали 40 человек. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.
Как стало известно, авария случилась неподалеку от населенного пункта Банниторп.
По данным издания, пассажиры автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им уже оказывают медицинскую помощь.
Причина произошедшего не уточняется.