Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии

В Новой Зеландии столкнулись школьный автобус и поезд, в результате чего пострадали 40 человек. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Как стало известно, авария случилась неподалеку от населенного пункта Банниторп.

По данным издания, пассажиры автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести. Им уже оказывают медицинскую помощь.

Причина произошедшего не уточняется.