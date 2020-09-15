В МЧС предупредили о риске усиления лесных пожаров в России

Распространение лесных пожаров в ближайшее время может усилиться в нескольких регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«В ближайшие дни условия погоды будут содействовать распространению природных пожаров на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в южных районах Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов», — сообщили в институте.

Кроме того, усиление пожаров может произойти в Мурманской и Иркутской областях, а также в ряде районов Якутии и Забайкальского края.

Распространение огня на сегодяняшний день существенно усиливает осеннее высыхание травы и другой растительности, отметили специалисты.

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