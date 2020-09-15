Сафронову обещают показать материалы, в передаче которых он обвиняется

Обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову покажут материалы, в незаконной передаче которых он обвиняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Он уточнил, что с соответствующим заявлением в устной форме выступил следователь ФСБ Александр Чабан.

Адвокат добавил, что таким образом должно быть удовлетворено ходатайство Сафронова предоставить ему перед допросом материалы, которые он «передавал чешской разведке».

«Мы ожидаем, что следствие, наконец, продемонстрирует нам ту информацию, в передаче которой обвиняют Сафронова, после чего наш подзащитный сможет дать показания», — заключил Павлов.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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