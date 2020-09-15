Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в пище и воде в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о проведенных 8,9 тыс. исследований в в ходе отработки алгоритма изучения циркуляции нового коронавируса в окружающей среде. Об этом сообщает ТАСС.

«Как только метод ПЦР появился, мы опробовали его не только для тестирования человека, но и для обнаружения вируса в окружающей среде», — рассказала она.

Попова отметила, что в пилотный проект были включены семь российских регионов, где было сделано почти 9 тыс. исследований воды и пищевых продуктов. Ни в одном случае положительных находок выявлено не было.

При этом в презентации Роспотребнадзора, которую продемонстрировала Попова, значилось, что было обнаружено 17 положительных образцов в смывах с поверхностей и 29 других положительных находок.

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