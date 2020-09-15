Парижский суд не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой

Суд Парижа принял решение оставить россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела в конце октября, пишет РИА «Новости».

Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.

После совещания судья огласил решение о том, Винник должен остаться под стражей, упомянув, что у россиянина нет работы во Франции и есть риск, что он может сбежать.

«Но есть и положительный момент», — отметил адвокат Винника Фредерик Бело. «Суд взял время на то, чтобы посовещаться и принять решение. И суд слушает аргументы защиты. Это хороший знак на будущее, потому что мы должны будем убедить суд в невиновности господина Винника. И если будет суд, который слушает, это уже важный момент», — пояснил защитник.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

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