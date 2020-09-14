ВОЗ: ситуация с COVID-19 в Европе усложнится в октябре и ноябре

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге заявил, что по прогнозам ВОЗ, ситуация с COVID-19 в Европе усложнится. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его словам, в октябре и ноябре в европейских странах возрастет смертность из-за коронавируса.

Как отмечается, увеличение количества смертей будет вызвано новой волной эпидемии в Европе.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

В настоящий момент число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 29 006 033.

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