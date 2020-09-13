В центре Белграда взорвался движущийся автомобиль

Внедорожник марки BMW X5 взорвался во время движения по одной из главных улиц в центре Белграда, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

«По улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд сегодня около 12.15 (13.15 мск) произошел взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения», — заявили в пресс-службе МВД.

В настоящее время полицейские пытаются выяснить, был ли взрыв преднамеренным. На месте работают следственные группы. Ведется поиск возможных исполнителей преступления.