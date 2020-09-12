AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от COVID-19, возобновила ее испытания, приостановленные ранее из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания были возобновлены после получения подтверждения об их безопасности от регулятора — управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA), сказано в сообщении.

При этом подробная информация о состоянии здоровья заболевшего не может быть раскрыта.

Ранее сообщалось, что нежелательную реакцию одного из добровольцев на вакцину оценит независимая комиссия. Такая проверка может занять от одной недели до трех месяцев. После этого испытания можно продолжить.

В августе вакцина перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca стартовали в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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