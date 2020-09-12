Пилот самолета, который жестко приземлился в Подмосковье, погиб
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Пилот легкомоторного самолета SportStar, который совершил жесткую посадку в подмосковном городе Щелково, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Пилот самолета погиб. Ведется поиск его тела», — сказал собеседник агентства.
Предположительное место падения — песчаный карьер, залитый водой. На поверхности находятся обломки и раскрытый парашют. К ним выехали спасатели и водолазы.
Всего на месте трагедии работают 36 человек и 11 единиц техники.
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