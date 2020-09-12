Пилот самолета, который жестко приземлился в Подмосковье, погиб

Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Пилот легкомоторного самолета SportStar, который совершил жесткую посадку в подмосковном городе Щелково, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пилот самолета погиб. Ведется поиск его тела», — сказал собеседник агентства.

Предположительное место падения — песчаный карьер, залитый водой. На поверхности находятся обломки и раскрытый парашют. К ним выехали спасатели и водолазы.

Всего на месте трагедии работают 36 человек и 11 единиц техники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье