В России провели больше 40 млн тестов на COVID-19

В России провели 40,2 млн лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было сделано 356 тысяч тестов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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