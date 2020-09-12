Мужчина и трехлетняя девочка стали жертвами пожара в Подмосковье
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Во время пожара в частном доме в подмосковном Пушкино погибли мужчина и трехлетная девочка. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Частный дом загорелся в городском округе Пушкино, улица Островского, дом 30. Погибли два человека - мужчина и трехлетняя девочка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 14-летняя девушка во время пожара получила ожоги рук.
На данный момент возгорание локализовано.
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