Мужчина и трехлетняя девочка стали жертвами пожара в Подмосковье

Во время пожара в частном доме в подмосковном Пушкино погибли мужчина и трехлетная девочка. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Частный дом загорелся в городском округе Пушкино, улица Островского, дом 30. Погибли два человека - мужчина и трехлетняя девочка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14-летняя девушка во время пожара получила ожоги рук.

На данный момент возгорание локализовано.

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