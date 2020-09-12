Десятки людей стали жертвами обвала золотого рудника в Конго

Десятки людей погибли из-за обвала трех шахтных стволов на золотом руднике в провинции Южное Киву, городе Камитуга, что на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все эти три ствола заполнены водой. Команда спасателей с мотопомпами на месте, чтобы попытаться найти тела жертв. Это действительно несколько десятков погибших», — заявил мэр города Бундиа Мпила Александр.

Один из спасшихся шахтеров сообщил, что в стволах шахт находились более 50 человек.

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