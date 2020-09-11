Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться росту числа случаев COVID-19

Вирусолог, бывший глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru заявил, что рост числа заболеваемости COVID-19 является поводом для беспокойства, а не для радости, как ранее отметил доктор Александр Мясников.

По словам Чепрунова, распространение вируса должно вызывать тревогу, так как больницы могут не выдержать подобную нагрузку.

«Видимо Мясников исходил из принципа «быстрее отмучиться». Но мы изначально вводили все ограничения, чтобы не допустить наплыва в больницы», — сказал вирусолог.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день, когда «на подходе несколько вакцин», спешить с выработкой коллективного иммунитета тем более не стоит.

«Надо и дальше растягивать процесс», — сказал он.

Ранее доктор Мясников призвал россиян радоваться росту числа новых случаев коронавируса.

По его словам, эта цифра говорит лишь о результатах положительных тестов на СOVID-19. Количество тяжело больных не увеличилось, а чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее будет достигнут «стадный популяционный иммунитет».

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