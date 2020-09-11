Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) получила анализы блогера Алексея Навального. Об этом пишет газета Spiegel.

По данным издания, делегация организации на минувших выходных побывала в клинике Charite, где ее представителям передали образцы крови и мочи Навального для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что Германия передала результаты исследований по Навальному в ОЗХО.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, и блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель блогер находился в коме.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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