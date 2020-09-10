Порт Бейрута снова охвачен огнем

Порт Бейрута, где в начале августа прогремел масштабный взрыв, снова охвачен огнем, передает агентство Reuters.

По словам корреспондента агентства, столб дыма поднимается из опустошенного района порта.

Генеральный директор ливанского Красного Креста уточнил, что причиной стал поджог мусора.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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