В России ликвидировали 20 природных пожаров за сутки
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Лесопожарные службы за сутки потушили 20 природных пожаров в России на площади более чем 240 га. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.
В ведомстве со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства рассказали, что за минувшие сутки, 9 сентября, в стране было ликвидировано 20 лесных пожаров на площади 246 гектаров.
К концу суток на территории России действовало 19 лесных пожаров на площади 624 га, которые активно тушили.
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