СК сообщил об аресте красноярского подростка, планировавшего устроить теракт

Следственный комитет подтвердил арест 15-летнего подростка из Минусинского района Красноярского края, которого подозревают в подготовке теракта в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По информации следствия, юноша намеревался самостоятельно устроить взрыв в школе, изучил инструкцию по изготовлению взрывчатки и собрал четыре бомбы. Он хранил устройства в нежилом строении.

В ходе допроса подозреваемый признал вину. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), по факту обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконного изготовления и хранения взрывных устройств (ч. 1. ст. 223.1 и ч 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как сообщает агентство, его задержали до 3 ноября.

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