Общество

В Петербурге подросток по указанию мошенника пытался сжечь машины полиции

В Петербурге задержали собиравшегося поджечь полицейские автомобили подростка
Global Look Press

Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика, который по указанию неизвестного собирался поджечь служебные автомобили полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в официальном Telegram-канале.

По информации следователей, 23 января поздно вечером около забора одного из отделов полиции УМВД России по Выборгскому району Петербурга полицейские задержали 13-летнего мальчика, который фотографировал территорию, параллельно общаясь с кем-то по телефону.

После досмотра, как уточнили в МВД, в рюкзаке у подростка полицейские обнаружили пятилитровую пластиковую канистру с бензином и зажигалку. Мальчик рассказал, что с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный, который под предлогом спасения его родителей убедил поджечь служебные автомобили, припаркованные на территории отдела полиции.

Уточняется, что после допроса мальчика передали законным представителям. Полиция передала материалы следственным органам, а также в комиссию по делам несовершеннолетних, добавили в МВД.

До этого школьницу из Петербурга отправили в воспитательную колонию на 4 года за то, что она повесила портреты членов запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) в школе. Ее признали виновной в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Ранее юный москвич получил тюремный срок за связь с террористами.

