В Германии не планируют разъяснять выводы о состоянии Навального

В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отказались давать дополнительные разъяснения по поводу инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает RT.

Там отметили, что по соображениям секретности интервью с сотрудниками медучреждения или съемки в нем невозможны.

«Мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей», — сказали в институте.

В заключение собеседник выразил надежду на понимание со стороны России.

Как стало известно ранее, врачам берлинской клиники Charite удалось вывести Алексея Навального из искусственной комы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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