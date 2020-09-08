В Китае за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране выявлено 23 новых инфицированных COVID-19, передает ТАСС.

По данным комитета, что у 10 человек заболевание протекает в активной форме, а 13 переносят его бессимптомно.

Отмечается, что все случаи являются ввозными. Летальных исходов от последствий заражения за сутки зафиксировано не было.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 144 активных случаев заражения, из которых 2 595 являлись «импортированными».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 27 млн, умерли больше 890 тыс. человек.

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