Суд вынес приговор по делу об убийстве журналиста Хашукджи
Суд Саудовской Аравии вынес решение в отношении обвиняемых по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Associated Press.
Так, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Кроме того, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.
Генпрокуратура подчеркнула, что приговор является окончательным. Уголовное производство было закрыто.
Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.
По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых якобы непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
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