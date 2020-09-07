Навального вывели из комы
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Врачи берлинской клиники Charite вывели Алексея Навального из искусственной комы. Об этом говорится в пресс-релизе.
По данным клиники, состояние его здоровья улучшилось, он стал реагировать на обращения окружающих.
«Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на слова. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в сообщении.
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