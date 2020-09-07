Гинцбург рассказал, когда коронавирус может окончательно уйти из России

Директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что Россия может полностью избавиться от коронавирусной инфекции к июню 2021 года. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

По его словам, в течение 12 месяцев можно создать порядка 80 млн доз вакцины от COVID-19.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет», — сказал специалист.

Он отметил, что это поможет завершить эпидпроцесс — неконтролируемое распространение инфекции в популяции.

По его словам, Институт им. Гамалеи с октября текущего года сможет выпускать 600-700 тыс. вакцин в месяц, а «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» вместе — около 5 млн вакцин.

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