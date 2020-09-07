Под меднаблюдением из-за COVID-19 остаются 210,5 тыс. жителей России

Более 210,5 тыс. жителей России остаются под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 210 523 человека», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в России проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 270 тыс. лабораторных исследований.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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