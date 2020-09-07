В понедельник в Москве ожидается до +25°С

В Москве в понедельник, 7 сентября, ожидается до +25°С. В городе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гласят данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +23...+25°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +14...+16°С. Ветер подует южный, юго-западный со скоростью 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, а ночью — 748 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.