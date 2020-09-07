Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.10 мск, в Домодедово отменено пять вылетов, а девять — задержано.

При этом во Внуково отменено четыре рейса, а два — задержано.

Кроме того, в Шереметьево отменено три рейса.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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