У Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Филиппин, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр залегал на глубине 115 км в 34 км к юго-востоку от города Малита, где живут около 41 тыс. человек.

О пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не сообщалось.

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