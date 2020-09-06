У Филиппин произошло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Филиппин, сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр залегал на глубине 115 км в 34 км к юго-востоку от города Малита, где живут около 41 тыс. человек.
О пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не сообщалось.
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