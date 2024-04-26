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Пилот, посадивший самолет в пшеничном поле, устроился на работу в такси

Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот устроился работать таксистом

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Владимир Николаев/РИА Новости

Второй пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Эдуард Семенов, который посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском, устроился работать в такси. Об этом сам бывший пилот заявил порталу Ura.ru.

«Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает, и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч», — сказал Семенов.

До этого в СМИ появилась информация, что пилот Сергей Белов написал заявление по собственному желанию после публикации итогового отчета расследования инцидента комиссией Росавиации. Позже он опроверг свое увольнение из «Уральских авиалиний». В беседе с телеканалом «360» он заявил, что не знает источник распространения подобных сообщений

Аварийную посадку Airbus-A320 «Уральских авиалиний» совершил 12 сентября 2023 года на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за технических неполадок. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. После происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что севший в поле самолет «Уральских авиалиний» планируют распилить на металлолом.

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