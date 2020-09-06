В Японии из-за тайфуна без света остались больше 180 тысяч домов

В Японии из-за тайфуна «Хайшен» без света остались больше 180 тыс. домов, передает телеканал NHK.

Отмечается, что сейчас тайфун находится в 100 км к западу от городе Марукадзаки и движется со скоростью 30 км/ч. Специалисты оценивают смерч как «чрезвычайно мощный». В центре сила ветра достигает 60 м/с.

Основной удар стихии приходится на остров Косю, где за сутки может выпасть до 600 мм осадков.

Власти и метеорологи просят людей подготовиться к непогоде. Отменены авиарейсы и поезда. Больше 5,76 млн человек получили рекомендации эвакуироваться.

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