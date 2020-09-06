В Минске оцепили Октябрьскую площадь перед митингом

В преддверии митинга в центре Минска милиция выставила заграждения вокруг Октябрьской площади. Об этом сообщает РИА «Новости».

На этой площади находятся дворец Республики, дом Профсоюзов, а недалеко — администрация президента.

Масштабное шествие оппозиционеров запланировано на14.00 мск.

Площадь Независимости, где находятся дом правительства, минский горисполком и нижняя палата парламента, не оцеплены, однако правоохранители приготовили временные металлические заграждения.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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