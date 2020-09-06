Более 38,4 миллиона тестов на COVID-19 провели в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В России сделали больше 38,4 млн тестов на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За сутки было проведено 333 тысячи лабораторных исследований.

Под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 209 155 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России умерли 10 079 человек с коронавирусом в июле

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За время пандемии выявлено свыше 27 млн случаев заражения COVID-19