Более 38,4 миллиона тестов на COVID-19 провели в России
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В России сделали больше 38,4 млн тестов на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За сутки было проведено 333 тысячи лабораторных исследований.
Под меднаблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 209 155 человек.
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