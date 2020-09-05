Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России не наступала вторая волна коронавирусной инфекции, в некоторых регионах продолжается первая волна. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли», — сказал градоначальник, отметив, что некоторые субъекты страны пока остаются в эпицентре пандемии.

По его словам, из-за разных сроков прохождения эпидемии в российских регионах очень важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».

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