Гинцбург рассказал, когда вакцинируют население от коронавируса

Большую часть населения вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

«Это [вакцинация большей части населения], по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», — сказал Гинцбург.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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