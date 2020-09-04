Гинцбург рассказал, когда вакцинируют население от коронавируса
Большую часть населения вакцинируют от коронавируса в течение 9-12 месяцев, заявил глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.
«Это [вакцинация большей части населения], по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», — сказал Гинцбург.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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