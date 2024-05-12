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Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ

Чернышенко: новую модель высшего образования введут в вузы РФ с 2026 года

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комитета ГД по науке и высшему образованию заявил, что новая модель высшего образования с 2026 года охватит более тысячи российских вузов. Его слова передает ТАСС.

В настоящее время такая модель применяется в шести вузах РФ.

«С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение более чем в тысяче вузов страны», — сказал он.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать спорт, туризм, IT, связь, культуру и СМИ.

Кроме этого, Мишустин предложил новый состав правительства РФ. Предполагается, что должности вице-премьеров в связи с переходом на новую работу покинут Виктория Абрамченко и Андрей Белоусов. Вместо них Мишустин выдвинул кандидатуры главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и главы Минтранса Валерия Савельева. Первым вице-премьером предлагается назначить курирующего промышленность Дениса Мантурова.

Ранее Мишустин назвал ориентир нового кабмина РФ.

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